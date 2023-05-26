Назван курс доллара на ближайшие дни — слабонервные, присядьте: подрос на 2 копейки

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Эксперты в сфере финансов вне себя от новых прогнозов, в частности лихорадит валютчиков. Кстати, часть аналитиков заявляла, что до конца текущей недели курс доллара будет держаться в диапазоне 77,5–80,5 рубля. Что собственно, мы и наблюдаем.

По материалам ТАСС, rsute.ru