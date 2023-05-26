Подкормите клубнику этим удобрением: йод, зола, марганцовка – состав дешевый, а результат богатый

Многие дачники мечтают о богатом урожае клубники. Ведь ягода эта капризная, год на год не приходится, поэтому ей требуется повышенное внимание и полезные удобрения. Причем, не обязательно тратить на подкормку бешеные деньги. Можно обойтись и подручными средствами, а также аптечными.

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Агроном Анастасия Коврижных советует подкормить клубнику йодом и золой. От такой смеси ягода вырастает крупная, сочная и в несметном количестве. Готовится раствор просто: одна капля йода берется на литр теплой воды, добавляется щепотка марганцовки и измельченной золы, все тщательно перемешивается и отправляется на грядку.

По материалам сайта «Белновости»