Зачем хитрые садоводы дают огурцам банановую кожуру: секрет раскрыт – готовьте ведро побольше для богатого урожая

В хозяйстве у опытных садоводов в дело идет даже банановая кожура и луковая шелуха. Дело в том, что эти насыщенные питательными веществами отходы кто-то беспощадно выкидывает, но не дачники. У них они служат подкормкой для огурцов. Потому что урожай от такого удобрения так и прет, скрадывать некуда.

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Кожуру от банана промывают, складывают в трехлитровую банку, высыпают пару горстей луковой шелухи. Заливают все водой и отправляют настаиваться на 3-4 дня. После чего сцеживают раствор, на каждый кустик огурцов льют 3 ложки подкормки.

По материалам сайта «Белновости»