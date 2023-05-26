Покупки станут талисманом для брака: астролог Савельева раскрыла, какие дни в июне удачные для шопинга

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«Покупки талисманы на июнь. 1 июня – покупки под Нептуном это духи, благовония, музыкальные инструменты, морской жемчуг, коралл. 7,16,21 июня – покупки под Меркурием это мобильный телефон, дорогие ручки, электронные книги.

22 июня покупки под Юпитером, это камеры, фотоаппарат, походное напряжение, бронзовые предметы. Что дают талисманы под Нептуном. Приобретенные данные предметы, помогут для улучшения настроения, усиления интуиции и восприимчивости, а также станет легче понять друг друга. Хорошо использовать, когда нужно с кем то быть на одной волне, защищают от обмана.

Талисманы Меркурия, помогают от кражи, усиливают умственную активность. Детям хорошо закупить ручек в этот день и будут им помогать в учебе, помогают собраться с мыслями. Талисманы под Юпитером помогают видеть новые возможности, открывают широкие перспективы. Подходят для важных церемоний, таких как брак, открытие банковского счета, или филиала фирмы.

Или купить что то для бизнеса. Предметы купленные в этот день способствуют богатству, умножают наше достояние. Помогают социальному успеху, охраняют от многих несчастий. Дают удачу в судебных процессах», – поделилась эксперт.