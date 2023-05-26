Покупки станут талисманом для брака: астролог Савельева раскрыла, какие дни в июне удачны для шопинга

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«Покупки талисманы на июнь. 1 июня – покупки под Нептуном, это духи, благовония, музыкальные инструменты, морской жемчуг, коралл. 7,16,21 июня – покупки под Меркурием это мобильный телефон, дорогие ручки, электронные книги.

22 июня – покупки под Юпитером, это камеры, фотоаппарат, походное напряжение, бронзовые предметы.

Что дают талисманы под Нептуном. Приобретенные данные предметы, помогут для улучшения настроения, усиления интуиции и восприимчивости, а также станет легче понять друг друга. Хорошо использовать, когда нужно с кем-то быть на одной волне, защищают от обмана.

Талисманы Меркурия помогают от кражи, усиливают умственную активность. Детям хорошо закупить ручек в этот день, и будут им помогать в учебе, помогают собраться с мыслями.

Талисманы под Юпитером помогают видеть новые возможности, открывают широкие перспективы. Подходят для важных церемоний, таких как брак, открытие банковского счета или филиала фирмы.

Или купить что-то для бизнеса. Предметы, купленные в этот день способствуют богатству, умножают наше достояние. Помогают социальному успеху, охраняют от многих несчастий. Дают удачу в судебных процессах», — поделилась эксперт.