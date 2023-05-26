Капуста ошалеет от этого полезного эликсира и попрет: вот чем в деревне ее подкармливают – садоводы не знают, а зря!

В деревне регулярно собирают рекордные урожаи с грядок. Именно там знают все хитрости по выращиванию овощей и фруктов, поэтому многие садоводы стремятся раскрыть секреты опытных дачников. Меж тем, названа чудо-подкормка для капусты, обеспечивающая рекордные размеры кочанам.

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Готовить волшебный эликсир легко, все дело в дрожжах. Нужно взять пакетик дрожжей (10 г) и 50 г сахара, замешать в теплой воде и оставить побродить на 2-3 часа. По приготовлении подкормки его разводят в пяти частях воды и под каждый росток поливают либо опрыскивают листья. Важно дать таких подкормок за сезон 2-3 штуки, и тогда осенью можно ставить рекорды.

По материалам сайта «Белновости»