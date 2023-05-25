Как избежать появления стрелок на луковой грядке — лучшие советы бывалых огородников

Опытные дачники точно знают о том, что стрелки на луковых грядках не приводят ни к чему хорошему. Если лук по какой-то причине решил выпустить семена, то качественного урожая точно не будет. Ведь все силы растения уйдут совсем на другие цели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И хотя проблема почти всегда возникает неожиданно, избежать ее появления все-таки можно. Для этого опытные дачники рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил.

Выбирайте правильные семена. Некоторые сорта особенно склонны к образованию стрелок. Поэтому их лучше обходить стороной.

Обязательно замачивайте севок. Чтобы лук развивался как нужно, замочите посадочный материал в теплом растворе пищевой соды на 30 минут. Для его приготовления следует взять одну столовую ложку средства на литр воды. Температура состава должна быть от 45 до 60°C. А емкость необходимо накрыть крышкой. И не забудьте: перед тем как залить севок этим средством, нужно снять с него верхний слой шелухи.

Соблюдайте глубину и дистанцию. Лук рекомендуется сажать на глубину 2–3 см. и на расстоянии не менее 10 см. друг от друга.

Поливайте и удобряйте. Чтобы лук не испытывал потребности оставить потомство, его нужно регулярно поливать и подкармливать специальными средствами. Поэтому следите за состоянием грунта и запаситесь комплексными удобрениями для этой культуры.

Источник: belnovosti.by