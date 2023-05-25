Как часто нужно поливать картошку, чтобы она выросла крупной и ровной — советы эксперта

Если вы все еще размышляете о том, нужно ли поливать картофельные грядки, то ответ утвердительный. Картофель, как и любой другой овощ, нуждается в дополнительной влаге. Запомните: у тех, кто привык полагаться только на дождь, никогда не бывает качественного урожая. Однако в крайности впадать тоже не стоит. Ведь если переборщить с поливом, то корни растения могут запросто сгнить.

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Поэтому агроном Анастасия Коврижных рекомендует поливать культуру регулярно, но не очень обильно. Если выдались засушливые дни, то картофель необходимо увлажнять раз в неделю. При этом на растение нужно брать от одного до двух литров воды. А вот в дождливый период полив можно сократить до раза в пару недель.

Что касается времени полива, то эксперт советует орошать грядки рано утром или вечером. Чтобы не было прямых солнечных лучей.

Источник: belnovosti.by