Как навсегда избавиться от одуванчиков на даче: без химии и народных средств — агроном посоветовал самый эффективный способ

О том, как сложно вывести одуванчики с участка, многие дачники знают не понаслышке. В Сети можно найти кучу разных советов поэтому поводу. А в садовом магазине непременно найдется сразу несколько средств от желтоголового сорняка.

Конечно, все это работает. Но все-таки профессионалы не рекомендуют увлекаться ни самодельными составами, ни специальной химией. Потому что и в первом, и во втором случае можно серьезно навредить почве и соседним растениям.

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Вместо всех вышеописанных мер агроном Василий Яковлев советует просто регулярно подстригать одуванчики. Начинать борьбу с сорной травой желательно еще до наступления цветения. Срезать сорняк необходимо как можно ближе к земле. И делать это нужно не реже одного раза в неделю. При этом скошенные одуванчики необходимо сразу же убирать с участка. И для компоста эта трава тоже годится.

По словам эксперта, регулярные процедуры скашивания неизбежно приведут к ослаблению нежелательных растений. А со временем одуванчики вовсе исчезнут с вашего участка.

Источник: aif.ru