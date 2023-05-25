Конфликты и потеря денег: на эти знаки зодиака обрушатся проблемы в последние дни мая

И с проблемами точно столкнутся Тельцы. Представителям этого знака зодиака звезды советуют не торопиться в последнюю неделю мая. Им придется придерживаться дисциплины из-за обстоятельств. Особенно важно в этот период держать себя в уравновешенном состоянии.

«Энергия Марса и Юпитера повлияет на ваш четвертый дом семьи и эмоциональных основ. Найдите минутку, чтоб поразмыслить над ситуацией», — уточняет источник.

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Скорпионы в последнее время особенно много работали и это превратило вас в выжатый лимон. Однако расслабиться пока не будет возможности. Особенно напряженная атмосфера будет на работе. Астрологи рекомендовали стараться быть дипломатичнее. Примечательно, что вам удастся вступить в переговоры с кем-то влиятельным.

А вот Водолеям очень хочется покоя и уюта, однако звезды приготовили для них другую судьбу. Дома возникнут споры и конфронтации на работе. Трудности возникнут даже в личной жизни. Лучше найти компромис, иначе это спровоцирует еще более сильные ссоры. Нужно прислушаться к партнеру и попробовать понять его точку зрения.