Эти знаки зодиака ждет светлая полоса: что предсказали астрологи на время лета 2023 года

В 2023 году происходило много неприятных событий. Астрологи признавались, что было негативное влияние затмений и ретроградного Меркурия. Однако уже приближается лето. На этот раз наступит время, которое для некоторых людей станет счастливым. Астрологи предсказывают, что в конце мая жизнь трех знаков зодиака изменится кардинально в лучшую сторону.
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Первыми в списке оказались Близнецы. Их ждут переезд и другие важные события, которые позволят им наконец-то обрести душевное спокойствие. Они снова начнут верить в лучшую жизнь.
Львам же эксперты советуют не раздаривать свою энергию, а направить ее в нужное русло. Представителям этого знака зодиака нужно набраться смелости и реализовать задуманное, это позволит сделать прорыв в работе и отношениях.
Звезды благоволят Рыбам. Им нужно заняться самообразованием, так как в конце мая наступит идеально подходящий период для этого. Лето станет временем, когда можно насладиться светлой полосой в жизни, пишет «Стерлеград».