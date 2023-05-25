Эти знаки зодиака ждет светлая полоса: что предсказали астрологи на время лета 2023 года

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Первыми в списке оказались Близнецы. Их ждут переезд и другие важные события, которые позволят им наконец-то обрести душевное спокойствие. Они снова начнут верить в лучшую жизнь.

Львам же эксперты советуют не раздаривать свою энергию, а направить ее в нужное русло. Представителям этого знака зодиака нужно набраться смелости и реализовать задуманное, это позволит сделать прорыв в работе и отношениях.

Звезды благоволят Рыбам. Им нужно заняться самообразованием, так как в конце мая наступит идеально подходящий период для этого. Лето станет временем, когда можно насладиться светлой полосой в жизни, пишет «Стерлеград».