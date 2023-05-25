Густой нагар на сковороде размякнет и стечет: посыпьте содой, солью — сверху льем укус

Опытные домохозяйки раскрыли секрет, как снять двухслойный нагар со сковородок и кастрюль так, как это делали наши бабушки в СССР. Метод простой и довольно действенный. Нужно взять три ингредиента, все они обычно хранятся на кухне.

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Берем сковороду с густым жирным наслоением и посыпаем ее солью, затем содой. Следом добавляем небольшое количество средства для мытья посуды и хорошенько втираем получившуюся кашицу самой обычной губкой.

Накрываем поверхность салфетками и поливаем столовым уксусом. Далее последует химическая реакция. Это значит, что состав пропитался в толщею загрязнения. Оставляем посуду на 25–30 минут, затем промываем струями воды. Сковорода и кастрюли будут сиять как новые.

По материалам Telegram-канала «Хозяйские хитрости»