Муравьи сбегут в лес за 30 минут — специя абсолютно безопасна для почвы, зато сгубит вредителя

Избавиться от муравьев на дачном участке можно раз и навсегда даже без химикатов, которые так вредны для растений и почвы. Можно использовать известное народное средство. Так делали еще наши бабушки: абсолютно безопасно для природы и губительно для муравьев.

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Готовим специальный отвар: Берем литр воды и одну палочку корицы. Заливаем специю жидкостью и кипятим на умеренном огне 10 минут. Затем остужаем и выливаем раствор на муравейники. После такой обработки муравьи бросятся наутек обратно в лес. Никто не уцелеет. Оставшиеся — сгинут. Действует на 100%.

По материалам belnovosti.by