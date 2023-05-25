Как в момент извести и тлю, и муравьев: способ из СССР, который сейчас все вспомнили

Известно, что тля во многом появляется в изобилии на наших огородах благодаря муравьям, которые ее разводят для себя. Поэтому бороться просто с тлей бесполезно, нужно протравить и маленьких «рабовладельцев».

Сейчас становится популярным метод, который использовался еще во времена СССР. Люди поняли, что есть прекрасные аналоги химии, ничуть не уступающие по эффективности.

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Соедините 10 литров воды, 100 граммов хозяйственного мыла тертого и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Этим составом опрыскайте пораженные участки растений.

Нашатырный спирт действует угнетающе на тлю, мыло забивает ей трахеи, в результате насекомое перестает дышать и погибает.

Муравьи тоже не выносят запах нашатыря, да и без тли им делать на огороде нечего, они уходят в места, где живут другие «дойные коровки» из мира насекомых.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».