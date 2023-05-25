Что приложить к укусу комара, чтобы избавиться от зуда — деревенские советы

Укусы комаров доставляют не только эстетические страдания, но и приносят вполне ощутимые физические муки. Дело в том, что секрет насекомого вызывает у человека аллергическую реакцию. Обычно укус сопровождается покраснением и зудом. Но в редких случаях он может вызывать отек Квинке.

Если вы заметили сильное ухудшение состояние, то незамедлительно обратитесь к врачу. А если встреча с кровососом закончилась небольшим зудящим пятном, то можно обойтись и подручными средствами.

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Для того чтобы укус не причинял дискомфорт, нужно приложить к нему что-нибудь холодное. Также можно нанести на поврежденную кожу измельченную свежую петрушку или кашицу из листа алоэ. Вам станет легче уже через 20 минут.

Если ничего из перечисленного не нашлось, то можно обойтись примочкой из раствора соды. Для этого нужно размешать чайную ложку белого порошка в одном стакане воды, смочить в этом составе салфетку и приложить ее к зудящему месту.

Источник: spb.aif.ru