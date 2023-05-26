Тля на даче не сможет уцелеть — эффективный трюк с копеечным мылом: полное уничтожение

Тля, муравьи и другие вредители из года в год отравляют жизнь дачников. Однако есть проверенный и главное безопасный способ раз и навсегда вывести их с огорода. Насекомые сложат лапки и не успеют оставить потомства.

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Спастись от нашествия оголодавшей тли можно и без химической обработки. Она к тому же вредит не только насекомым, но и растениям. Есть более экологичный метод.

Берем 10 литров воды и 100 граммов самого обычного тертого хозяйственного мыла, а также две столовые ложки нашатырного спирта. Тщательно перемешиваем между собой ингредиенты — и раствор готов.

Этим составом нужно обработать те месте, где поселилась тля. Только услышав запах нашатыря вредитель тут же испарится. Оставшиеся — погибнут. Как только исчезнет тля, ваш огород перестанет быть предметом интереса и для муравьев.

По материалам дзен-канала «Сад, огород, наука и лень»