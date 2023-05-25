Прогнозы экспертов сбылись! Доллар обрушился — опоздавшие не успели продать

Американский доллар недолго рос в цене, два последних дня на торгах его курс замер и практически не изменялся.

Финансовые аналитики говорили, что отечественная валюта будет локально поддержана вот-вот и проявит себя позитивно.

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Так и произошло: доллар стал падать в цене. На дневных торгах 25 мая американская валюта снизилась до 79,90 рубля. Евро тоже упал до 85,78 рубля.

Эксперты считают, что доллар на неделе будет падать и дальше, достигнув минимума в 77,5 рубля.

Источник: 1prime.ru.