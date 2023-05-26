Как разбить мочевой камень в унитазе: просто залейте на ночь — так делают горничные в Турции

Опытные турецкие горничные поделились секретом, как легко и просто разбить мочевой камень в унитазе и убрать минеральный налет. Сделать это можно копеечным средством. Для этого понадобятся самые обычные хлорные отбеливатели. Они не просто избавят туалет от кислого запаха и вредных микроорганизмов, но и моментально сделают сантехнику чистейшей. В том числе и старые унитазы. После этого средства они сияют чистотой и свежестью, совсем как новые.

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Просто налейте в чашу унитаза хлорный отбеливатель на ночь. Утром даже не придется долго скрести ершиком. Просто смойте воду, и готово!

В России домохозяйки используют самый дешевый вариант этого средства — многие знают его как «Белизну». Им мыли туалеты еще наши бабушки в советские годы. Кстати, работать с этим средством нужно только в перчатках. Не забудьте потом проветрить помещение.

По материлам дзен-канала «Мастер ОК»