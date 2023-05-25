Муравьев как ветром сдует! Хитрость с тряпочкой и маслом

Прогнать муравьев за один раз вы сможете при помощи простого народного средства и небольшой хитрости с тряпочкой.

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Чтобы перегородить путь насекомым, намочите любую длинную тряпку, марлю или салфетку в анисовом эфирном масле или анисовых каплях (масло работает лучше, но дороже) и перегородите ей проход.

Например, завяжите вокруг дерева или кустов, на которых муравьи развели тлю.

Муравьи не переносят запаха аниса и никогда не перешагнут через эту преграду. Они исчезнут моментально, будто ветром их сдует!

Источник: Telegram-канал «Дачные секреты. Сад. Огород».