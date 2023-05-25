Этот трюк с пенкой из соды уберет весь желтый налет в ванной: унитаз как 10 лет назад!

Многие российские хозяйки по старинке моют свою ванную обычной пищевой содой. И в этом есть смысл. Однако порошок в чистом виде не отмывает старых наслоений и известкового налета.

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Здесь в помощь соде придет уксус, который создаст пенку, смывающую все на своем пути. Вначале нанесите соду, разведенную с водой в виде кашицы на влажные загрязненные поверхности (душевую кабину, ванну, унитаз, раковину). Оставьте ее на 5 минут.

Далее возьмите лимонную кислоту, около 30 граммов, и разведите в воде (1/2 стакана). Окуните в раствор губку нанесите на застывшую кашицу. Появившаяся пенка растворит всю грязь на вашей сантехнике.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».