Трюк от работницы клининга: положила горсть смеси в унитаз — страшный налет испарился сам

Этот состав очень эффективно борется с такими сложными наслоениями на унитазе, как известковый налет и мочевой камень. При этом стоит он сущие копейки.

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Возьмите миску, положите туда пару ложек пищевой соды и соли, добавьте несколько капель любого эфирного масла, примерно десять.

Бросьте горсть этого состава в унитаз, распределите по поверхности, уделяя внимание тем местам, где наслоения особенно заметны.

Оставьте примерно на 30 минут, в зависимости от степени загрязнения вашей сантехники.

Далее обработайте губкой, щеткой или ершиком, смойте водой. Все будет сиять!

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»