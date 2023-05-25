Тля упадет как подкошенная, если опрыскать ее этим бесплатным средством — муравьи тоже убегут

Колонии тли и муравьев практически всегда обитают рядом друг с другом. Это объясняется тем, что вредители живут в симбиозе. Муравьи получают от тли сладкий «нектар». А тля, в свою очередь, пользуется покровительством трудолюбивых насекомых.

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Поэтому, если вы хотите спасти свой урожай от прожорливой тли, с муравьями придется тоже попрощаться. Справиться с этими задачами можно с помощью одного и того же средства. Хитрые дачники используют для этих целей помидорную ботву, которая все равно пропадает без дела после пасынкования.

Чтобы избавиться от тли, вам потребуется приготовить из листьев томатов настой. Для этого ботву нужно измельчить и сложить в трехлитровую банку. Емкость должна быть заполнена до середины. После этого зеленую массу нужно залить кипятком так, чтобы получилась полная банка. И оставить настаиваться в течение 24 часов. По прошествии времени средство следует процедить, развести одним литром воды и распылить на пораженные растения.

Что касается муравьев, то здесь все намного проще. Эти насекомые очень чувствительны к запахам. Поэтому для того, чтобы они ушли с вашего участка, нужно разложить помидорную ботву рядом с местами их обитания.

Источник: ogorod.ru