Турецкая кухарка показала, как смывает старый нагар с посуды: залила уксусом порошок, и все само ушло

Старый турецкий метод избавления от нагара на сковородах и кастрюлях может пригодиться каждой хозяйке.

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В нем используются самые дешевые ингредиенты, а работает он лучше некоторых люксовых средств.

Покройте солью поверхность с черным нагаром, также насыпьте тонким слоем соду, немного сбрызните средством для мытья посуды, все распределите губкой. Далее положите на этот состав салфетки и полейте их уксусом, держите до тех пор, пока образовавшаяся пена не растворит всю гарь. Далее нужно просто промыть водой.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»