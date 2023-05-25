После первой обработки тля осыпалась шелухой, не оставив потомства, — деревенский метод

Немало хлопот дачникам доставляют вредители, которые из года в год губят урожай, поедая посевы на огороде. Дачники-пенсионеры с многолетним опытом знают эффективный «бабушкин метод», которым можно вывести с огорода прожорливую тлю. Уже после первой обработки этот вредитель осыпется, не успев оставить потомства. Бороться с тлей можно подручными средствами.

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Для начала приготовим настойку: берем хозяйственное мыло, сорную траву с ярким запахом (можно чистотел), работаем исключительно в перчатках.

Заливаем траву 2 литрами воды и кипятим на плите. Далее процеживаем раствор и добавляем 200 граммов тертого хозяйственного мыла. Получившуюся жижу разводим 20 литрами воды.

Затем опрыскиваем этой настойкой пораженные растения на дачном участке. Тля осыпется шелухой.

По материалам Дзен-канал «Сад, дача, огород»