Моют унитаз только так — налейте на ночь, а утром не узнаете «кабинет»: стерилен на 100%

Опытные горничные поделились профессиональным секретом, как за ночь отмыть унитаз от желтого известкового налета без усилий. Нужно просто налить это копеечное средство в чашу туалета и оставить на 10 часов. Утром унитаз будет сиять чистотой. Не знали — попробуйте! Результат приятно удивит. Домохозяйки в СССР делали именно так — быстро, удобно и действенно.

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Берем самую простую «Белизну» (можно использовать в виде геля. — Прим. ред.). Заливаем в чашу туалета и хорошенько проходим ершиком, распределяя гель по стенкам. Оставляем на ночь. А утром унитаз будет белоснежным. Нужно только смыть воду. Так желтые пятна и наслоения уйдут как по волшебству.

По материалам дзен-канал «Мастер-ОК»