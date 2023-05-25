Моют унитаз только так — налейте на ночь, а утром не узнаете «кабинет»: стерилен на 100%

Унитаз засияет чистотой от этого средства. Фото: кадр из видео, скриншот

Это средство поможет очистить даже трехслойный желтый налет.

Опытные горничные поделились профессиональным секретом, как за ночь отмыть унитаз от желтого известкового налета без усилий. Нужно просто налить это копеечное средство в чашу туалета и оставить на 10 часов. Утром унитаз будет сиять чистотой. Не знали — попробуйте! Результат приятно удивит. Домохозяйки в СССР делали именно так — быстро, удобно и действенно.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем самую простую «Белизну» (можно использовать в виде геля.  Прим. ред.). Заливаем в чашу туалета и хорошенько проходим ершиком, распределяя гель по стенкам. Оставляем на ночь. А утром унитаз будет белоснежным. Нужно только смыть воду. Так желтые пятна и наслоения уйдут как по волшебству.

По материалам дзен-канал «Мастер-ОК»

Читайте также