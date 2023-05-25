Полейте гортензию настоем из сорняка в начале июня, чтобы она пышно цвела до осени — не проморгайте момент

Бывалые садовники точно знают, что за гортензиями нужно обязательно ухаживать. Особенно важно уделить растению внимание в начале лета. Когда кусты активно растут и идет формирование завязей.

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Чтобы гортензии пышно цвели до поздней осени, нужно подкормить кусты в начале июня. Идеальное удобрение можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся только вода, крапива и древесная зола.

Измельчите сорняк и залейте его одним ведром жидкости. Дайте средству настояться в течение 10 дней. Затем разбавьте его водой в соотношении 1:15 и добавьте в раствор третий элемент. На 10 литров средства из крапивы возьмите 1 стакан золы. И полейте этим составом гортензии. На куст требуется потратить от 3 до 5 литров.

Эта подкормка обеспечит гортензии азотом, калием и фосфором. Поэтому пышное цветение будет вам гарантировано до самой осени.

Источник: oazisvdome.ru