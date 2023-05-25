Во что окунуть котлеты перед жаркой, чтобы они получились удивительно сочными — даже сухари не пригодятся

Об этом мало кто догадывается. Но секрет сочных котлет не только в добавлении хлеба или овощей. Возможно, вы удивитесь, но при желании эти ингредиенты можно вообще вычеркнуть из списка. Ведь на самом деле весь фокус в яичном белке. Так как именно он способен сотворить с мясным блюдом настоящее чудо.

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Однако не спешите класть яйцо прямо в котлетный фарш. Это строго противопоказано. А вот погрузить в белок мясные заготовки перед тем, как отправить их на сковороду, просто необходимо. Но делайте все последовательно. Сначала котлеты необходимо обвалять в муке. И только после этого их требуется окунуть во взбитую вилкой яичную массу.

Во время жарки белок превратится во влагонепроницаемый слой, который надежно защитит мясо от пересыхания. Поэтому блюдо получится очень сочным и вкусным.

Источник: ogorod.video