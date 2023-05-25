Дождь весь день напролет! Москву накроют ливни и грозы — обрушится шквалистый ветер

Москвичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Столицу накроют ливни, грозы — обрушится шквалистый ветер. Синоптики советуют не искать укрытие от дождя под деревьями, это может быть опасно из-за сильных порывов ветра. Шаткие конструкции могут обрушиться — не стоит оставлять автомобили под рекламными щитами.

Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», - говорит в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства.

Таким образом ливни будут идти весь день до самого вечера. Лучше всего воспользоваться общественным транспортом из-за пробок.

По материалам «Интерфакс»