Баклажаны и перцы попрут обильным урожаем — просто полейте огород бесплатной настойкой из сорняков

Подкормить огород весной можно совершенно не тратясь на удобрения. К примеру, дачники-пенсионеры знают, как сделать прикормку, которая удвоит урожай баклажанов и перцев. В качестве ингредиентов можно использовать сорняки.

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Для этого подойдут совершенно любые растения с лужайки. Наберем травяное ассорти, увлажним его и положим в темные полиэтиленовые мешки. Оставим на несколько дней. В том случае, если воздух прогреется до 22-28 °С, достаточно будет всего пары суток.

После того, как трава пожелтеет и станет горячей, заливаем ее водой и оставляем настаиваться. По пропорции — на одну часть травяной смеси нужно взять две части жидкости. Средство будет готово через несколько часов. Наполняем раствором лейку и поливаем каждый куст. На одно растение уйдет литр настоя. Даже самые чахлые кусты через пару дней станут сильными и крепкими.

По материалам ogorod.ru