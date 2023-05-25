Доллар смог перепрыгнуть потолок: народ истерично меняет купюры, эксперты в замешательстве

Курс рубля в начале сегодняшних торгов 25 мая снизился к доллару. Последний курс «американца» — 80,21 рубля. Это больше, чем ожидали финансовые аналитики.

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Эксперты говорили, что в ближайшие дни валюта США не перешагнет критической цифры в 80 рублей, объясняя этот факт тем, что цена на нефть стала повышаться в то время, как в Америке увереннее заговорили о приближающемся дефолте.

Но не тут-то было, доллар по-прежнему чувствует себя уверенно и укрепляет свои позиции на рынке. Тот, кто заметил замешательство экспертов, поспешил менять купюры.

Источник: 1prime.ru