Муравьи сбегут в лес за 30 минут — просто полейте муравейник этим напитком: дача спасена

Муравьи, как известно, чаще всего строят свои муравейники рядом с плодовыми деревьями и овощными грядками. Этими культурами подъедается тля, а муравьям очень нравится сладкое «молоко» этих вредителей.

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Поэтому если на участке появился муравейник, значит, поблизости обитают и другие вредители, которые опустошают огород. Решить проблему с муравьями можно проверенным способом. Вредители уже через полчаса бросятся в лес, оставив свои муравейники.

Берем воду, жидкое мыло и бутылку газированного напитка. Смешиваем литр воды и литр лимонада, следом добавляем ложку хозяйственного мыла. Переливаем часть средства в бутылку и распыляем этим составом листья растений на огороде. Остатками щедро поливаем муравейники. Такое угощение вредителям едва ли придется по вкусу. Они сбегут в лес.

По материалам ivd.ru