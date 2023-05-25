Штанины-мешки, рванина, голый живот: какие джинсы в этом году самые модные

В этом сезоне вошли в моду джинсы с заниженной талией. Да-да те, которые вызывали оторопь в 2000-е годы, с торчащим наружу бельем и голыми животами. И если вы накачали пресс, самое время им блеснуть.

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Ну а если нет, выберете не менее актуальные джинсы с завышенной талией, она все еще в тренде. К тому же эта модель может сформировать талию даже там, где ее не было и в помине.

В тренде широкие джинсы, а также джинсы со штанинами-мешками, то есть гиперболизированная версия обычных макси. Отличный вариант для тех, кто пока хочет скрыть свои формы.

Все еще актуальны модели с разрезами по бокам, рваньем и потертостями. Вошли в моду вариации с принтом, аппликацией и вышивкой. Не менее актуальны брюки из денима в стиле пэчворк, цветные джинсы. В тренде джинсы-карго с накладными карманами.

Источник: thevoicemag.ru