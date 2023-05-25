Рыхлили землю, меняли сорта, а клубника росла плохая: агроном раскрыл, что не так

Некоторые огородники годами не могут понять, почему они при хорошем уходе все равно не достигают желаемого урожая клубники.

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В поисках ответа на вопрос, они меняют сорта ягоды, рыхлят и удобряют почву, - все тщетно.

Профессиональные агрономы знают ответ, – все эти действия бесполезны без мульчирования клубники. Она обязательна для этой культуры!

Слой сена или соломы вокруг кустиков в 10 сантиметров значительно улучшит состояние культуры, позволит добиться хорошего урожая.

Мульча не дает земле пересыхать, сохраняет у кустиков влагу и полезные вещества. У садоводов отпадает нужда в постоянном рыхлении и прикормке. Кроме того, такая защита спасает клубнику от целого списка вредителей. Например, слизни и улитки просто не смогут добраться до вашей ягодки.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологи».