Бросьте это удобрение в лунки с помидорами — урожай тут же попрет: тазами собирали мясистые томаты

Огород — гордость каждого дачника. Пенсионеры особенно следят за поливом, обработкой от вредителей (тли, муравьев, колорадских жуков и т.д. - Прим. Ред.), не стоит забывать и о важности удобрения.

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Многие дачники самостоятельно подкармливают почву. К примеру, благодаря копеечному удобрению можно получить двойной урожай мясистых помидоров.

Для этого берем 2 ведра компоста, 3 столовые ложки сернокислого калия, 3 столовые ложки суперфосфата, а также 2 столовые ложки аммиачной селитры.

Затем все тщательно перемешиваем и добавляем в грунт, подпитывая грядки с помидорами. Этого количества удобрения хватит на два квадратных метра огорода.

По материалам ogorod.ru