Никто не верил, что соль и уксус сотрут весь нагар со сковороды: а он просто слился с водой – трюк с раствором

Сковорода до и после. Фото: соцсети

Этот способ возродит вашу старую посуду.

Даже самый жесткий и черный нагар со сковороды и кастрюли уйдет в никуда под воздействием простого народного состава. Многолетние наслоения просто растворятся, а потом смоются темной струйкой вместе с водой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Приготовьте соль, соду, средство для мытья посуды, уксус и салфетки. Насыпьте на почерневшую поверхность соль и соду, нанесите немного жидкости для мытья посуды и распределите по поверхности губкой.

Далее обложите испорченную нагаром площадь салфетками и полейте их уксусом. Вы увидите реакцию, которая растворит всю черноту. Вам останется только убрать салфетки и промыть посуду под краном. Все сложные наслоения просто смоются!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»

Читайте также