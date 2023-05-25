Никто не верил, что соль и уксус сотрут весь нагар со сковороды: а он просто слился с водой – трюк с раствором

Даже самый жесткий и черный нагар со сковороды и кастрюли уйдет в никуда под воздействием простого народного состава. Многолетние наслоения просто растворятся, а потом смоются темной струйкой вместе с водой.
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Приготовьте соль, соду, средство для мытья посуды, уксус и салфетки. Насыпьте на почерневшую поверхность соль и соду, нанесите немного жидкости для мытья посуды и распределите по поверхности губкой.
Далее обложите испорченную нагаром площадь салфетками и полейте их уксусом. Вы увидите реакцию, которая растворит всю черноту. Вам останется только убрать салфетки и промыть посуду под краном. Все сложные наслоения просто смоются!
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»