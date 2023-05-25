Обработали кусты всего раз: утром тлю не обнаружили — хитрость с мылом

Тля исчезнет с ваших посадок на огороде, если их опрыскать очень простым составом с пахучей травой и мылом.
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Траву можно брать абсолютно любую, главное, чтобы она обладала ярко выраженным ароматом, ведь тля не переносит его. К примеру, она ненавидит аромат бархатцев и чистотела. Если они имеются под рукой, возьмите их.
Погрузите растения в посуду с двумя литрами воды и прокипятите их на плите. Потом процедите.
Чтобы этот состав работал не один день максимально эффективно, натрите 200 граммов любого мыла и насыпьте его в отвар. Растворите, остудите и разведите 20 литрами воды. Опрыскивайте этим составом пораженные насаждения. Вся тля мигом пропадет!
Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород»