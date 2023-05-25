Обработали кусты всего раз: утром тлю не обнаружили — хитрость с мылом

Тля исчезнет с ваших посадок на огороде, если их опрыскать очень простым составом с пахучей травой и мылом.

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Траву можно брать абсолютно любую, главное, чтобы она обладала ярко выраженным ароматом, ведь тля не переносит его. К примеру, она ненавидит аромат бархатцев и чистотела. Если они имеются под рукой, возьмите их.