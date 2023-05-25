Теперь все так чистят унитазы: турецкие горничные поливают этим составом на ночь – утром блеск!

Даже у самых аккуратных хозяек рано или поздно наступает момент, когда на сантехнике появляются несмываемые минеральные отложения. Виновата в этом часто обычная вода, не только мочевой камень. Убрать эти слои часто бывает непросто.
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Однако трюк от турецких горничных поможет вам в этом. Они не сильно стараются надраивать унитазы абразивными средствами, а просто поливают сантехнику жидкими хлорными отбеливателями по типу нашей «Белизны».
Оставляют унитаз в таком состоянии на ночь, а утром просто спускают воду! Вы не поверите, но санфаянс становится чистейшим без каких-либо усилий!
Источник: дзен-канал «Мастер ОК»