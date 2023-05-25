Доллар замер на критической отметке: это старт перед сменой курса — что будет дальше

Курс рубля в последнее время мало менялся, продолжая тенденцию стабилизации. Американский доллар оставался около ключевой отметки в 80 рублей.
Это затишье можно рассматривать как то, что бывает перед бурей. Некоторые финансовые аналитики уверены, что рубль имеет серьезные тенденции к укреплению, на фоне которого доллар просядет.
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Позитивный фон для отечественной валюты поддержится растущей в цене нефтью, считает Дмитрий Постоленко, эксперт из УК «Первая». Кроме того, со следующего месяца дополнительную поддержку рубль получит от увеличения требований к резервам коммерческих банков.
Также приближается налоговый период 29 мая, в период которого рубль всегда укрепляет свои позиции.
В итоге аналитики сходятся во мнении, что до конца текущей недели курс доллара будет держаться в диапазоне 77,5–80,5 рубля.
Источник: rsute.ru