Доллар замер на критической отметке: это старт перед сменой курса — что будет дальше

Курс рубля в последнее время мало менялся, продолжая тенденцию стабилизации. Американский доллар оставался около ключевой отметки в 80 рублей.

Это затишье можно рассматривать как то, что бывает перед бурей. Некоторые финансовые аналитики уверены, что рубль имеет серьезные тенденции к укреплению, на фоне которого доллар просядет.

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Позитивный фон для отечественной валюты поддержится растущей в цене нефтью, считает Дмитрий Постоленко, эксперт из УК «Первая». Кроме того, со следующего месяца дополнительную поддержку рубль получит от увеличения требований к резервам коммерческих банков.