Насыпьте на грядку винограда эту чудо-подкормку: лоза будет ломиться под тяжестью гроздьев

Многие дачники на своих участках выращивают виноград. Известно, что в первый год после посадки его не подкармливают, однако в дальнейшем удобрения просто необходимы. Агроном Анастасия Коврижных советует использовать селитру.

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Успеть первый раз подкормить виноград нужно после почек и их цветения. Возьмите 15 гр аммиачной селитры и насыпьте на грядку. Вторая подкормка потребует уже 30 гр.

Кроме того, как тольк виноград начнет цвести, опрыскайте их раствором «Завязь». Если все сделать правильно, то лоза будет буквально ломиться под тяжестью изобильных гроздьев.

По материалам сайта Белновости