Вот чем надо удобрять свеклу: 3-4 подкормки - и будет огромная и сочная, соседи обзавидуются

В начале нового садово-огородного сезона дачники приготовились выращивать богатый и крупный урожай. Без удобрений не обойтись, особенно при культивировании свеклы. Полезный и вкусный овощ нуждается в подкормках на протяжении всего периода вегетации. И существует несколько видов питания, которым обрадуется культура.

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Свекла хорошо будет расти от перегноя, навоза и компоста – эти органические удобрения помогают корням с питанием. Также благоприятно влияет калий, азот и фосфор, то есть минеральные подкормки. От них улучшаются вкусовые качества свеклы, она более устойчива к болезням и вредителям.

Важно подкармливать свеклу 3-4 раза за сезон, не забывать дренировать почву, а также обеспечить растению большое количество солнечного света и воды. Тогда урожай будет огромным и сочным, к радости хозяйки.

По материалам сайта Белновости