Уже с 1 июня: этот продукт безбожно подорожает, дачникам и не только срочно надо запасаться

Буквально за считанные дни мая подорожал сахар – Росстат с 10 мая зафиксировал рост на 3,8%. То ли еще будет – с 1 июня заканчивается правительственная «заморозка» цен на этот продукт питания. Реалии сезона таковы, что с началом садово-огородного периода сладкий песок начинает повышаться в цене из-за роста спроса. Умудренные опытом садоводы запасы делают загодя, так что время еще есть – кто знает, на сколько подскочит ценник на сахар.

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Между тем, поговаривают, что рост может составить от 5 до 10%. Сегодня еще можно встретить сахар на полках супермаркетов по 50-60 рублей за килограмм, однако в свете роста мировых цен на продукт подорожание может оказаться рекордным.

По материалам сайта mk.ru