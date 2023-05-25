Ягоду складывать будет некуда – готовьте ведро побольше: вот как нужно выращивать клубнику – секреты от агронома

Многие садоводы на участке выращивают клубнику. Это непросто, и с годами ягод может становиться все меньше. Однако, агроном Анастасия Коврижных дала советы, как повлиять на урожайность культуры и помочь ей развиваться дальше, а не зачахнуть. Нужно приложить немало усилий, зато ягоды будет в пять раз больше!

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Итак, не забывайте про обрезку. Регулярно удаляйте усы и старые листья, в результате фотосинтез ускорится.

Подкормка обязательна! О пользе удобрения слова излишни, действенный и эффективный рецепт полезного раствора можно найти здесь, результаты не заставят себя ждать.

Помимо самих хозяев, клубникой полакомиться очень любят вредители. Ягоду следует защищать от атак вредных насекомых, а также профилактировать болезни.

Мало кто знает, но клубника нуждается в переездах – на старом месте она перестает плодоносить, поэтому ей нужно подыскать новое место и пересадить.

Кроме того, к выбору сорта стоит подходить внимательнее – какие-то виды дают больше урожая, какие-то – меньше. Изучите этот вопрос и приобретите подходящую под ваш участок и климат ягоду.

По материалам сайта «Белновости»