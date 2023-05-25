Вот чем хитрые садоводы удобряют капусту: вырастает рекордных размеров!

Чтобы вырастить капусту рекордных размеров, многие садоводы используют удобрения. Особой популярностью пользуются дрожжевые подкормки, и раскрыт рецепт одной из любимых мудрыми дачниками. Готовится быстро и в домашних условиях, а поливать им культуру можно до четырех раз за лето.

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Нужно взять пакетик дрожжей (10 гр) и 50 гр сахара, растворить в теплой воде (порядка 30 градусов Цельсия). Дать настояться 2-3 часа, развести пятью частями воды и полить каждый росток капусты.

По материалам сайта «Белновости»