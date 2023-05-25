Звезды сулят большую удачу: для этих трех знаков зодиака лето-2023 станет самым счастливым

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«Овнам летом улыбнется удача в финансовой сфере. Если это ипотека, то банки легко одобрят кредит, на работе ждите премию или повышение по заработной плате Также Овны летом могут рассчитывать на приятные сюрпризы и подарки.

У Весов лето сулит некую большую удачу в вопросах крупных приобретений. Причем, это может касаться вопросов собственности. Не упустите шанс купить срочно продаваемую недвижимость. Или, скажем, успешно получить налоговый вычет по результатам покупки квартиры. Все лето удача в вопросах купли продажи.

А Львов летом ждет успех в романтических отношений. Не упускайте возможность познакомится с кем-то и принимайте предложение о свидании, они могут быть судьбоносными», – поделилась эксперт.