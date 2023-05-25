Звезды сулят большую удачу: для этих трех знаков зодиака лето-2023 станет самым счастливым

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева призналась, что у Овнов будет прорыв в финансовой сфере, а Весы смогут наконец-то купить недвижимость.

До лета остаются считанные дни. Многие опасаются, что эти три месяца могут быть сложными. Однако астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что некоторым знакам зодиака улыбнется удача. Она призналась, что им будет сказочно везти. Эксперт выделила три знака зодиака, которые станут счастливчиками лета.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Овнам летом улыбнется удача в финансовой сфере. Если это ипотека, то банки легко одобрят кредит, на работе ждите премию или повышение по заработной плате  Также Овны летом могут рассчитывать на приятные сюрпризы и подарки.

У Весов лето сулит некую большую удачу в вопросах крупных приобретений. Причем, это может касаться вопросов собственности. Не упустите шанс купить срочно продаваемую недвижимость. Или, скажем, успешно получить налоговый вычет по результатам покупки квартиры.  Все лето удача в вопросах купли продажи.

А Львов летом ждет успех в романтических отношений. Не упускайте возможность познакомится с кем-то и принимайте предложение о свидании, они могут быть судьбоносными», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

Читайте также