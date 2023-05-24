Надежда есть всегда: названы пять способов, как спасти разрушающийся брак

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Эксперты раскрыли, как дать браку второе дыхание. Чувства можно возродить.

В России сотни тысяч браков регистрируются каждый год. Однако также огромное количество разводов. Порой со временем чувства могут угасать. Не все справляются с кризисами в отношениях. Портал Psychologies рассказал, как можно вновь увлечь вторую половину и вдохнуть в брак второе дыхание.

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Эксперты назвали пять способов, которые помогут разжечь огонь во второй половинке снова:

  1. Для начала нужно расставить приоритеты. Важно,  что на первом месте должен стоять любимый человек;
  2. Можно взять и сыграть в игру. Надо познакомьтесь заново. Для этого нужны новые впечатления, к примеру, совместная поездка;
  3. Вспомните, как вам было хорошо в начале отношений. Не скупитесь на нежность! Порадуйте любимого тактильностью;
  4. Со временем некоторые перестают стараться и ухаживать за собой. Но попробуйте стать привлекательнее для партнера внешне;
  5. А самое главное – постоянно общайтесь и работайте над отношениями.

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