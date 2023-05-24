Надежда есть всегда: названы пять способов, как спасти разрушающийся брак

В России сотни тысяч браков регистрируются каждый год. Однако также огромное количество разводов. Порой со временем чувства могут угасать. Не все справляются с кризисами в отношениях. Портал Psychologies рассказал, как можно вновь увлечь вторую половину и вдохнуть в брак второе дыхание.