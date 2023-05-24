Надежда есть всегда: названы пять способов, как спасти разрушающийся брак

В России сотни тысяч браков регистрируются каждый год. Однако также огромное количество разводов. Порой со временем чувства могут угасать. Не все справляются с кризисами в отношениях. Портал Psychologies рассказал, как можно вновь увлечь вторую половину и вдохнуть в брак второе дыхание.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты назвали пять способов, которые помогут разжечь огонь во второй половинке снова:
- Для начала нужно расставить приоритеты. Важно, что на первом месте должен стоять любимый человек;
- Можно взять и сыграть в игру. Надо познакомьтесь заново. Для этого нужны новые впечатления, к примеру, совместная поездка;
- Вспомните, как вам было хорошо в начале отношений. Не скупитесь на нежность! Порадуйте любимого тактильностью;
- Со временем некоторые перестают стараться и ухаживать за собой. Но попробуйте стать привлекательнее для партнера внешне;
- А самое главное – постоянно общайтесь и работайте над отношениями.