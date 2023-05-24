Как быстро избавиться от тли на садовом участке: проверенные методы, которые работают — никакой химии, пробуйте

Тля размножается очень быстро и за считанные дни способна полностью оккупировать грядки. А это значит, что процесс нужно своевременно пресекать, иначе есть риск остаться без урожая.

Методов борьбы с тлей много. Но самыми лучшими считаются народные, поскольку в них не используется химия.

Первое средство самое простейшее — вода. Можно просто напором воды из шланга смыть тлю. С земли она уже не поднимется сама. Но следите, чтобы рядом не было муравейников. Они — переносчики тли.

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