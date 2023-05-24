Как быстро избавиться от тли на садовом участке: проверенные методы, которые работают — никакой химии, пробуйте

Тля размножается очень быстро и за считанные дни способна полностью оккупировать грядки. А это значит, что процесс нужно своевременно пресекать, иначе есть риск остаться без урожая.
Методов борьбы с тлей много. Но самыми лучшими считаются народные, поскольку в них не используется химия.
Первое средство самое простейшее — вода. Можно просто напором воды из шланга смыть тлю. С земли она уже не поднимется сама. Но следите, чтобы рядом не было муравейников. Они — переносчики тли.
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Эффективное средство от тли — мыльный раствор. В десяти литрах воды нужно развести 4-5 столовых ложек средства для посуды, жидкого или хозяйственного мыла, стирального порошка. Только они не должны иметь сильного запаха, поскольку он может привлечь тлю.
Хорошо использовать дегтярное мыло, его резкий аромат отпугивает вредителя. Кусок мыла (100 г) растворите в десяти литрах воды.
Получившейся жидкостью нужно обработать растения при помощи распылителя.
По материалам ogorod.ru