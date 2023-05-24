Лето может начаться с сюрприза: будет ли выплата 10 тысяч рублей семьям ко Дню детей 1 июня

Но приятного сюрприза не будет. Экономист Герман Ткаченко пояснил, что информация в Интернете является недостоверной.

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«Никаких выплат к 1 июня семьям с детьми не будет. Единственное изменение, которое их ждет, касается получателей пособий», — сказал он.

Отмечается, что с 1 июня поменяется график выплаты ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Теперь для таких выплат установлен единый день — им будет являться пятое число каждого месяца.