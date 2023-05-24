Лето может начаться с сюрприза: будет ли выплата 10 тысяч рублей семьям ко Дню детей 1 июня

В России большое количество семей с детьми. Многим положены выплаты. Однако недавно появились слухи, что в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня семьи с детьми получат дополнительную весомую выплату. По данным pnz.ru, речь идет о финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей.
Но приятного сюрприза не будет. Экономист Герман Ткаченко пояснил, что информация в Интернете является недостоверной.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Никаких выплат к 1 июня семьям с детьми не будет. Единственное изменение, которое их ждет, касается получателей пособий», — сказал он.
Отмечается, что с 1 июня поменяется график выплаты ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Теперь для таких выплат установлен единый день — им будет являться пятое число каждого месяца.