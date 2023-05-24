Давно пора отправить на мусорку! Шейные платки, которые вас состарят — вышли из моды, не позорьтесь

Шейный платок уже давно стал классическим аксессуаром, который может стать акцентом любого образа, если речь не идет о жаркой погоде.

Однако не все шейные платки одинаково хороши, уместны и трендовы. Есть и те, которые уже давно вышли из моды, и их надо срочно отправить на мусорку, если, конечно, вы хотите быть в тренде. Выдадут в вас старомодную дамочку шейные платки таких расцветок:

— с большими цветочными узорами,

— с геометрическими узорами,

— из грубой ткани — в моде более легкие и мягкие материалы;

— с изображением животных. Этот дизайн уже вышел из моды.

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