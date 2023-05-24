«Станет бесплатным для всех пенсионеров»: какая новая льгота вводится с 26 мая

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены льготы и дополнительные выплаты. В мае дополнительную финансовую помощью получили ветераны в честь 9 мая. А теперь стало известно о новой льготе для пенсионеров. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о подробности о льготе, которая заработает с 26 мая в отдельных регионах РФ.
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Она пояснила, что речь идет о программе долголетия, которую начнет работать в некоторых региональных клубах. Отмечается, что на их базе уже начали открывать своеобразные автошколы.
По словам Киреевой, пенсионеры смогут воспользоваться бесплатным курсом, который будет включать занятия по теории в области вождения. Также пожилым гражданам расскажут о нововведениях в правилах дорожного движения. Они смогут все узнать о том, как оказывать первую помощь при ДТП.
Такие курсы, к примеру, запускаются в ближайшее время в столичном регионе. Об этом сообщает PRIMPRESS.