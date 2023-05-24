Остальное срочно отнесите на помойку: 5 самых лучших тканей для летней одежды — выбор профессионалов

Маленькая модель в летнем платье на подиуме. Фото: Global Look Press

Когда покупаете вещи для жаркой погоды, обязательно изучайте состав ткани.

В жаркое время года, разумеется, больше всего подходит одежда, сшитая из натуральных тканей. Так что, внимательно изучайте состав, из которого сшит наряд, представленный в магазине.

В этом году мода на натуральность во всем, в том числе, и тканях. И покупая одежду из хлопка и льна, вы можете быть спокойными - в тренде будете. 

Пять лучших тканей для летних вещей:

  • ​лен — практичный и экологичный, прекрасно «дышит»;
  • хлопок — классика для любого гардероба;
  • шелк — легкий и нарядный, умеет «холодить» кожу, идеален для знойной погоды;
  • ​вискоза — хорошо пропускает воздух и быстро впитывает влагу, привлекает эстетичным отблеском и красивой драпировкой;
  • ​шамбре — облегченная версия денима, почти не мнется.

Остальное можете смело нести на помойку!

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«В сезон испепеляющей жары выбирайте свободный крой. Если намечается долгий день на свежем воздухе, выбираем легкую, но максимально закрытую одежду. Она спасет от душного пекла и неравномерного загара. В жару светлый образ даст фору темному — светлые тона отражают солнечный свет лучше любых других.

Палящий зной и одежда из синтетики — плохие компаньоны. Они будут создавать парниковый эффект. Какое бы привлекательное внешне не было изделие из синтетической ткани, лучше оставить его для прохладной погоды», — отметила стилист-имиджмейкер Полли Рыжова.

По материалам vnimanie.pro.

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