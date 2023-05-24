Остальное срочно отнесите на помойку: 5 самых лучших тканей для летней одежды — выбор профессионалов

В жаркое время года, разумеется, больше всего подходит одежда, сшитая из натуральных тканей. Так что, внимательно изучайте состав, из которого сшит наряд, представленный в магазине.

В этом году мода на натуральность во всем, в том числе, и тканях. И покупая одежду из хлопка и льна, вы можете быть спокойными - в тренде будете.

Пять лучших тканей для летних вещей:

​лен — практичный и экологичный, прекрасно «дышит»;

хлопок — классика для любого гардероба;

шелк — легкий и нарядный, умеет «холодить» кожу, идеален для знойной погоды;

​вискоза — хорошо пропускает воздух и быстро впитывает влагу, привлекает эстетичным отблеском и красивой драпировкой;

​шамбре — облегченная версия денима, почти не мнется.

Остальное можете смело нести на помойку!

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