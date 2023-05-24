Остальное срочно отнесите на помойку: 5 самых лучших тканей для летней одежды — выбор профессионалов

В жаркое время года, разумеется, больше всего подходит одежда, сшитая из натуральных тканей. Так что, внимательно изучайте состав, из которого сшит наряд, представленный в магазине.
В этом году мода на натуральность во всем, в том числе, и тканях. И покупая одежду из хлопка и льна, вы можете быть спокойными - в тренде будете.
Пять лучших тканей для летних вещей:
- лен — практичный и экологичный, прекрасно «дышит»;
- хлопок — классика для любого гардероба;
- шелк — легкий и нарядный, умеет «холодить» кожу, идеален для знойной погоды;
- вискоза — хорошо пропускает воздух и быстро впитывает влагу, привлекает эстетичным отблеском и красивой драпировкой;
- шамбре — облегченная версия денима, почти не мнется.
Остальное можете смело нести на помойку!
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«В сезон испепеляющей жары выбирайте свободный крой. Если намечается долгий день на свежем воздухе, выбираем легкую, но максимально закрытую одежду. Она спасет от душного пекла и неравномерного загара. В жару светлый образ даст фору темному — светлые тона отражают солнечный свет лучше любых других.
Палящий зной и одежда из синтетики — плохие компаньоны. Они будут создавать парниковый эффект. Какое бы привлекательное внешне не было изделие из синтетической ткани, лучше оставить его для прохладной погоды», — отметила стилист-имиджмейкер Полли Рыжова.
По материалам vnimanie.pro.